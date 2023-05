Nel ASA-Aktie: Kursziel von 18 NOK in Reichweite!

Die Nel ASA-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt. Nachdem sich die Bullen erfolgreich von dem Unterstützungsbereich von etwa 12 NOK gelöst haben, steht als nächstes Kursziel der Bereich von 18 NOK im Fokus. Dieser Bereich war bereits in der Vergangenheit ein Widerstand, an dem die Aktie mehrmals abgeprallt ist und eine Seitwärtsphase gebildet hat. Die positiven Nachrichten über den Bau einer neuen Produktionsanlage in den USA haben zuletzt für zusätzlichen Rückenwind gesorgt.

Nel ASA investiert in neue Gigawatt-Elektrolyseur-Fertigungsanlage

Das norwegische Unternehmen Nel ASA plant den Bau einer neuen automatisierten Gigawatt-Elektrolyseur-Fertigungsanlage im US-Bundesstaat Michigan. Diese Anlage soll eine Produktionskapazität von bis zu 4 Gigawatt an alkalischen und PEM-Elektrolyseuren...