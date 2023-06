Nel ASA-Aktie: Kursziel und Prognose stehen auf dem Prüfstand!

Die Nel ASA-Aktie, einer der beliebtesten Wasserstoffplayer am Markt, erlebt derzeit einen harten Rückschlag. Der Kurs bewegt sich aktuell zweistellig nach unten und nähert sich der Unterstützungsmarke von rund 12 norwegischen Kronen. Ähnlich unter Druck geraten ist auch Siemens Energy, nachdem eine Gewinnwarnung veröffentlicht wurde. Bei Nel ASA scheint der Rückgang jedoch hauptsächlich technischer Natur zu sein. Immerhin pendelt die Aktie seit Jahren in einer Spanne von etwa 11 bis 19 norwegischen Kronen. Die optimistische Hoffnung besteht darin, dass die Bullen an der unteren Grenze der Seitwärtsbewegung genügend Unterstützung finden. Im ungünstigsten Fall müssen Anleger jedoch mit einem Abrutschen unter die Marke von 10 norwegischen Kronen rechnen.

