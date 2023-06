Nel ASA-Aktie: Kein Grund zur Panik!

In der aktuellen Woche hat die Aktie von Nel ASA mehrmals einen Besuch bei der wichtigen Marke eines Euro abgestattet. Charttechnisch schien das Schicksal des zuletzt nicht so glücklichen Wertpapiers schon festgelegt zu sein. Aber als am Mittwoch die Stimmung an der Börse wieder aufhellte, wagten sich die Bullen erneut aus ihrer Deckung heraus.

Heute startete das Wertpapier mit positiven Vorzeichen in den Handelstag. Kurz nach dem Start ging es um beachtliche 1,6 Prozent aufwärts und hob den Kurs auf 1,05 Euro an. Damit haben die Käufer einen kleinen, aber keineswegs unwichtigen Widerstand im Blick.

Nel ASA: Ein Lichtblick

Wenn es gelingt, den Kurs über 1,05 Euro stabil zu halten, wäre dies ein Indikator dafür, dass Nel ASA vorerst nicht zum Pennystock wird. Selbstverständlich ist dieses für Investoren nur ein kleiner...