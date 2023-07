Nel ASA-Aktie: Kein Erfolg? Denkste!

Nel ASA, der norwegische Hydrogenspezialist, hat am Dienstag seine Quartalsergebnisse vorgelegt. Die Umsätze sind um beeindruckende 159 Prozent gestiegen und die Nel-Aktie verzeichnete einen zweistelligen Anstieg. In der Tat erreichte das Unternehmen im Berichtsquartal einen Rekordumsatz von 475 Millionen Norwegischen Kronen (etwa 42,1 Millionen Euro), verglichen mit nur 183 Millionen NOK im Vorjahr. Ein positiver Aspekt ist auch der Anstieg des Aktienkurses von 1,13 Euro am Tag zuvor auf schließlich 1,23 Euro.

Nel ASA erhöht Umsatz und Nettoverlust

Obwohl Nel ASA die Erwartungen beim Umsatz offenbar übertroffen hat, stieg gleichzeitig auch der Verlust an. Das EBITDA verbesserte sich von -138 Mio. NOK gegenüber den -197 Mio NOK aus dem Vorjahresquartal – eine Verbesserung getrieben durch hohe Verluste in Fueling-Bereich...