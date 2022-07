Nel ASA-Aktie: Kann sich das sehen lassen?

Erst am 8. Juli hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es einen Auftrag von Skovgaard Energy erhält. „“For this project we selected the alkaline electrolyser technology from Nel as we do not want to risk the project with unfamiliar electrolyser technology“, sagt Pat A Han, technischer Direktor von Skovgaard Energy. Doch kann der neue Auftrag die fundamentale Lage der Nel… Hier weiterlesen