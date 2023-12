Nel ASA Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Die Aktie von Nel Asa wird derzeit charttechnisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1 EUR liegt, der letzte Schlusskurs jedoch bei 0,6154 EUR liegt, was einer Abweichung von -38,46 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,66 EUR) weicht mit einem letzten Schlusskurs von -6,76 Prozent ab. Somit erhält die Nel Asa-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wurde positiv bewertet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Nel Asa für diese Stufe daher ein "Gut".

Bei der Dividende liegt die Aktie von Nel Asa mit einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 3,26 Prozentpunkten niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Nel Asa momentan als "überkauft" eingestuft wird, mit einem 7-Tage-RSI von 83,47 Punkten. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,95, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nel Asa damit für diesen Punkt unserer Analyse mit "Schlecht" bewertet.

