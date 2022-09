Nel ASA-Aktie: Jetzt droht ein entscheidender Support zu brechen!

Für die Aktie des norwegischen Elektrolysespezialisten Nel ASA lief es in der vergangenen Woche nicht besonders gut. Deutlich spürbar waren am Markt die Nachwirkungen der Rede von Fed-Chef Powell auf dem Notenbankentreffen in Jackson Hole. Dieser hat keinen Zweifel daran gelassen, dass die Fed entschlossen ist, die Inflation zügig einzudämmen. Auch einen weiteren XXL-Zinsschritt bei der nächsten Sitzung im September… Hier weiterlesen