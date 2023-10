Nel ASA-Aktie: Investoren aufgepasst!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

In den letzten Wochen war die Nel ASA-Aktie ein Name, den man eher mit einem Minuszeichen verbindet. Die Aktie beendete die vergangene Handelswoche mit einem Kurs von 8,49 NOK und einem Negativtrend von -14,3%. Für den aktuellen Monat zeichnet sich ein Rückgang von -26,7% ab. Doch nun könnte sich das Blatt wenden: Nel ASA hat den Plan veröffentlicht, eine neue Gigafactory in Michigan, USA, zur Herstellung von Elektroden zu errichten. Dieser Schritt könnte ein wichtiges Element in der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens sein.

Gigafactory als Wachstumstreiber

Nel ASA will mit der neuen Gigafactory die Produktionskapazitäten für Elektroden massiv ausbauen. Das Unternehmen plant eine jährliche Kapazität von 4 Gigawatt, fokussiert auf Alkali- und Protonenaustauschmembrantechnologie. Dieser ambitionierte Plan wird...