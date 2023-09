Nel ASA-Aktie: Hier!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Nel ASA-Aktie startete die Woche mit einem dramatischen Kurssturz und schloss am Dienstag bei 8,20 norwegischen Kronen, was einem Rückgang von satten -17,2 % entspricht. Die Zahlen für den aktuellen Monat sind noch ernüchternder; die Aktie hat um fast ein Drittel ihres Werts, oder -29,2 %, verloren. Die psychologisch wichtige Marke von 10 norwegischen Kronen konnte nicht gehalten werden. Der Aktienkurs befindet sich im freien Fall, und es scheint, als hätten die Bären das Steuer fest in der Hand.

Kurs : 8.20 NOK

: 8.20 NOK Monatliche Veränderung : -29.2%

: -29.2% 200-Tage-Durchschnitt (GD200): 13.88 NOK (fallend)

Technische Indikatoren: Dunkle Wolken am Horizont

Die 200-Tage-Linie (GD200), die häufig als Indikator für langfristige Trends herangezogen wird, ist fallend und liegt bei 13,88 NOK. Das ist ein klares Verkaufssignal. Darüber...