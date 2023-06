Nel ASA-Aktie: Herausforderungen in Sicht!

Zuerst die erfreulichen Neuigkeiten: Am Dienstagmorgen waren bei der Nel ASA-Aktie grüne Vorzeichen zu verzeichnen. Obwohl die Zuwächse im frühen Handel mit 0,24 Prozent bescheiden ausfielen, ist in der aktuellen Situation alles willkommen, was für Anleger in die richtige Richtung geht.

In den vergangenen Tagen wurde jedoch ein zunehmender Druck auf die Aktie festgestellt. Bereits vor fast zwei Wochen mussten sich Bullen von der wichtigen Marke von 1,20 Euro trennen. Dies führte zu einer weiteren Verkaufswelle und am Freitag in einem Tagesverlust von rund neun Prozent.

Nel ASA auf wackeligem Grund

Als Ergebnis notiert die Nel ASA-Aktie heute Morgen bei nur noch 1,03 Euro und es gibt möglicherweise hauptsächlich aus psychologischen Gründen etwas Halt um die 1-Euro-Marke herum. Klare Indikatoren für eine Gegenbewegung fehlen...