Nel ASA Aktie: Grüne Träume und die Realität

Die Aktie von Nel ASA fällt heute rund 3% in den Keller und damit fast bis an die Kursmarke von 1 Euro. Damit summiert sich der Wochenverlust für den norwegischen Wasserstoff-Spezialisten an der Börse auf rund 7%, während in der 6-Monats-Betrachtung sogar ein Minus von über 30% auf der Kurstafel von Nel ASA steht. Was macht die Nel-ASA-Aktie langfristig und lohnt sich der Einstieg...