Nel ASA-Aktie: Es wird schon wieder gezweifelt!

Insgesamt war es eine sehr erfolgreiche Woche für die Nel ASA-Aktie. Gleich zu Wochenbeginn begeisterte das Unternehmen mit einem neuen Rekordauftrag. Elektrolyseure mit einer Kapazität von 200 Megawatt sollen ihren Weg in die USA finden. Das ließ die Kurse kurzzeitig schon an der Marke von 1,70 Euro kratzen. Auch wenn es per Wochenschluss letztlich nur für 1,56 Euro reichte, so… Hier weiterlesen