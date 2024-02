Nel ASA Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Nach Analyse der sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare zu Nel Asa überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in Nel Asa derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 0 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Nel Asa in den letzten Monaten erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, weshalb die Gesamtbewertung des Sentiments als "Gut" ausfällt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von -51,61 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Abstand von -23,32 Prozent über dem aktuellen Kurs, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung resultiert.

Insgesamt erhält Nel Asa damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

