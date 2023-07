Nel ASA-Aktie: Eine kritische Analyse der aktuellen Situation!

Die Atmosphäre an den Börsenmärkten ist erneut bedrückend und die Aktie von Nel ASA spiegelt diesen Trend wider. Schon am Donnerstag litt das Wertpapier Verluste, während es am heutigen Morgen um weitere 1,50 Prozent abrutschte. Der Kurs sank dadurch bis zum Vormittag auf schlanke 1,01 Euro.

Wiederholt nähern sich die Bären der enorm bedeutenden psychologischen Marke von einem Euro. In den zurückliegenden Wochen war diese bereits mehrfach im Brennpunkt des Interesses. Bislang gelang immer eine Gegenreaktion, doch darauf kann man sich leider nicht verlassen.

Das Leiden der Nel ASA-Aktie

Denn stets lösten positive Nachrichten – wie erfreuliche Quartalsergebnisse oder neue Aufträge – eine Erholung aus. Zwar könnte ein weiteres positives Ereignis kurzfristig für einen Rettungsanker sorgen, aber darauf zu setzen wäre riskant und...