Nel ASA Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Nel Asa hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 0,66 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt. Im Vergleich dazu kommt die "Elektrische Ausrüstung"-Branche auf eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Auch hier übertrifft Nel Asa mit einer Rendite von 0,66 Prozent den Branchendurchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Nel Asa als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 62,11, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für sieben Tage führt, während der RSI25 bei 58,39 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nel Asa liegt bei 29, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, erhält Nel Asa daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Nel Asa in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein sinkendes Interesse an der Aktie hinweist. Dadurch wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

