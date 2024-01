Nel ASA Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich neutral gegenüber Nel Asa eingestellt waren. Weder positiv noch negativ geprägte Kommunikation war zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Auch gab es ein Handelssignal auf der Grundlage historischer Berechnungen, wobei mehr Kauf- als Verkaufssignale zu verzeichnen waren, was zu einer "Gut" Bewertung führte. Insgesamt erhält Nel Asa somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nel Asa-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -37,95 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Das Unternehmen erhält somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Dividenden schüttet Nel Asa derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Nel Asa mit einer Rendite von 0,66 Prozent mehr als 1 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent liegt Nel Asa mit 0,66 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.

Sollten Nel ASA Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nel ASA-Analyse.

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...