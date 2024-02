Nel ASA Aktie: Bereit für eine Überraschung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Die Aktie von Nel ASA wird von Analysten als unterbewertet betrachtet, da das wahre Kursziel etwa 70,82% über dem aktuellen Kurs liegt. Am 19.02.2024 verzeichnete Nel ASA einen Rückgang um -0,39%. Das Kursziel des Unternehmens wird derzeit auf 0,72 EUR festgesetzt, und das Guru-Rating bleibt stabil bei 2,68.

Kursentwicklung und Markteinschätzung

Am vergangenen Handelstag verzeichnete Nel ASA einen Rückgang von -0,39%, was zu einem Gesamtzuwachs von +0,13% in den letzten fünf Handelstagen führt. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit eine eher neutrale Haltung gegenüber dem Unternehmen einnimmt.

Analystenmeinungen

Die meisten Bankanalysten sind der Ansicht, dass die Aktie von Nel ASA mittelfristig ein Kursziel von 0,72 EUR erreichen könnte. Dies würde den Anlegern ein Potenzial von +70,82% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, da einige eine neutrale Haltung einnehmen und andere sogar zum Verkauf raten.

Unter den Analysten, die Nel ASA positiv bewerten, geben 6 ein “Kauf”-Rating ab, während 13 Experten die Aktie als “halten” einstufen. 8 Analysten empfehlen hingegen, die Aktie zu verkaufen, und 4 sind der Ansicht, dass ein sofortiger Verkauf angebracht ist. Somit sind immer noch etwa 19,35% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Fazit

Die positive Einschätzung einiger Analysten spiegelt sich auch im “Guru-Rating” wider, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Dies deutet darauf hin, dass trotz der jüngsten Kursentwicklung einige Experten nach wie vor optimistisch in Bezug auf Nel ASA sind.

Die aktuelle Marktbewertung von Nel ASA zeigt, dass die Aktie möglicherweise nicht angemessen bewertet wird, und die Meinungen der Analysten über die zukünftige Kursentwicklung sind gemischt. Anleger sollten daher die verschiedenen Meinungen sorgfältig abwägen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...