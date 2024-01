Nel ASA Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Die Diskussionen über Nel Asa in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Nel Asa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Für Nel Asa beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 49,41 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Nel Asa-Aktie ein Durchschnitt von 10,41 NOK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,226 NOK (-49,8 Prozent Unterschied) und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen und führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nel Asa liegt bei einem Wert von 29 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aus fundamentaler Sicht erhält Nel Asa daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Nel Asa derzeit unterschiedlich bewertet wird, sowohl aus technischer als auch fundamentaler Sicht. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.

Nel ASA kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nel ASA-Analyse.

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...