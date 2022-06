Nel ASA hatte einen guten Start in die Woche mit einem Kursplus von 6 % bis Mittwoch, von da an sank der Kurs mit mehreren Korrekturen bis Freitag Nachmittag wieder um ca. 2,5 %. Über den Wochenverlauf hinweg ist die Nel ASA-Aktie jedoch mit 2 % im Plus und ist somit erneut Sieger der Wasserstoffaktien. Da die derzeitige Gas-Füllmenge für… Hier weiterlesen