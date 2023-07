Nel ASA-Aktie: Analystenprognosen sorgen für Auftrieb!

Die Nel ASA-Aktie konnte in letzter Zeit durch einige positive Analystenschätzungen profitieren. Insbesondere die US-Bank JPMorgan äußerte sich optimistisch und stufte das Unternehmen von “Underweight” auf “Neutral” hoch. Zudem wurde das Kursziel von 11,50 auf 12 norwegische Kronen angehoben. Laut Analyst Patrick Jones besteht die Hoffnung auf eine Trendwende bei europäischen Wasserstoffunternehmen. Nel ASA notiert mittlerweile am fairen Wert und es werden steigende Umsätze und Margen in den kommenden Monaten erwartet. Entscheidungen in der Politik und Fiskalpolitik bleiben jedoch weiterhin von großer Bedeutung für die Branche.

Kanadische Bank sieht mehr Potenzial für Nel ASA-Aktie

Auch die kanadische Bank RBC zeigt sich optimistisch und belässt die Einstufung für Nel ASA auf “Outperform”. Das Kursziel liegt bei 22...