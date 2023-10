Nel ASA-Aktie: Analysten im Schockzustand!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Nel ASA-Aktie befindet sich in einer paradoxen Situation. Am Mittwoch schloss sie bei 7.72 NOK, was einem Minus von 9.1% seit Montag entspricht. Diese Zahl allein könnte Anlass zur Besorgnis geben, zumal auch der gleitende Durchschnitt (10) und GD200 fallend sind. Dies ist besonders beunruhigend, da der Kurs unter dem GD10 liegt, was allgemein als kurzfristig negativ angesehen wird. Während die negativen Indikatoren sich häufen, beträgt das durchschnittliche Kursziel der Analysten satte 14.97 NOK, was einem Anstieg von fast 100% entspricht.

Kurs: 7.72 NOK

GD200: 13.67 NOK (fallend)

Durchschnittliches Kursziel: 14.97 NOK

Schlüsselindikatoren: Widerstand und Unterstützung

Die Nel ASA-Aktie befindet sich in einer prekären Lage. Der direkte Unterstützungsbereich liegt bei 7.52 NOK. Diese Marke muss halten, um den aktuellen...