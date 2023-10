Nel ASA-Aktie: Im Abwärtstrend – Wann kommt die Wende?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Nel ASA-Aktie befindet sich in einer prekären Situation. Mit einem Abschlusskurs von 7,38 NOK in der letzten Handelswoche verzeichnet das Papier eine negative prozentuale Veränderung von 13,0 % gegenüber der Vorwoche. Der 30-tägige Rückblick zeigt sogar eine alarmierende Abnahme von etwa 28 %. Das zwingt Anleger und Analysten dazu, sich die Frage zu stellen, ob dieser Abschwung lediglich eine kurzfristige Erscheinung oder ein Indikator für strukturelle Schwächen ist. Der Aktienkurs liegt derzeit unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 13,60 NOK, dem 100-Tage-Durchschnitt von 12,08 NOK und dem 38-Tage-Durchschnitt, was die Bärenstimmung unterstreicht.

Analystenmeinungen und Kursziel

Trotz des düsteren Szenarios empfehlen 20 Analysten im Durchschnitt, die Nel ASA-Aktie zu halten. Das mittlere Kursziel liegt bei bemerkenswerten...