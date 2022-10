Nel ASA-Aktie +9%: Folgt am Donnerstag die kalte Dusche?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Gut getimter Befreiungsschlag: Die Nel ASA-Aktie (WKN: A0B733) springt am Montag um +9% auf 11,62 norwegische Kronen (NOK), nachdem der Elekrolyseur-Spezialist am Wochende einen neuen Großauftrag bekanntgegeben hat. Es ist für das gebeutelte Wasserstoff-Papier der ideale Wochenstart, bevor am Donnerstag bei den Norwegern neue Quartalszahlen anstehen. Doch droht Anlegern dann prompt die Ernüchterung?

Nel ASA ist ein global operierender Wasserstoff-Spezialist mit Sitz im norwegischen Oslo.





