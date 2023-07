Nel ASA-Aktie: 524,5% mit Haken

Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA können sich auf Monatssicht per Saldo über einen Kursgewinn von rund 12% freuen - aktuell kämpft die Nel ASA-Aktie mit der Kursmarke von 1,20 Euro. In der 1-Jahres-Betrachtung ging es allerdings um 27% in den Keller. Doch lohnt sich jetzt der Einstieg in die Nel-Aktie? Nel ASA-Aktie im Fokus In der Zehn-Jahres-Betrachtung...