Nel ASA-Aktie: +521%, aber...

Die Aktie von Nel ASA gewinnt heute um rund 2,5% und steigt bis an die Kursmarke von knapp 1,20 Euro. Auf Jahressicht müssen Aktionäre des Wasserstoff-Spezialisten aus Norwegen einen Kursverlust von 28% verbuchen, dabei ging es alleine auf Monatssicht um 12% in den Keller. Was macht die Nel ASA-Aktie langfristig an der Börse? Nel ASA-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt? An...