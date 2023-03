Nel ASA-Aktie: 430% Kursgewinn, aber...

Die Nel ASA-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 23,5% an Wert verloren (Sechs-Monats-Performance: 15,0%) und notiert aktuell bei 1,28 Euro. Im Vorjahr hat die Nel ASA-Aktie an der Börse 13,2% an Wert eingebüßt während 2021 ein Kursverlust von 43,9% ausgewiesen wurde. Doch wie geht es jetzt weiter mit dem Wasserstoff-Spezialisten und lohnt sich der Einstieg? Im Fokus:...