Nein, ich kaufe W. P. Carey nicht mehr unter 5 % Dividendenrendite!

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) ist in meinem Depot eine topplatzierte Dividendenaktie. Es ist zwar nicht die größte Position in meinem Depot, aber ich glaube, man könnte sagen: Ich wette so in etwa eine Garage auf diese ausschüttende Aktie.

Allerdings hat der Ausbau der Position und vor allem auch jeder zukünftige Kauf ab sofort eine Einschränkung. Ich kaufe W. P. Carey nicht mehr mit weniger als 5 % Dividendenrendite. Warum, wieso, weshalb? Darum soll es im Folgenden ein wenig näher gehen.

W. P. Carey: Unter 5 % Dividendenrendite? Nein, danke!

Generell glaube ich, dass W. P. Carey eine wirklich gute, unternehmensorientiert erstklassige Dividendenaktie ist. Alleine der eingebaute Schutz vor Inflation und das Messen des Mietwachstums an den Verbraucherpreisen ist ein Schritt, den man in vielen Marktphasen nicht unbedingt würdigen muss. Aber jetzt umso mehr, da die Inflation entsprechend hoch ist. Auch Triple-Net-Lease-Verträge sind ein gutes Konstrukt, das mit über 1.400 Einheiten inzwischen sehr breit ist. Vielleicht ist das so weit bereits bekannt für dich.

Trotzdem: Unter 5 % Dividendenrendite ist der REIT für mich nicht mehr günstig genug bewertet. Theoretisch läge das Kurs-FFO-Verhältnis zu diesen Konditionen bei über 16. Das kann zwar solide Renditen generieren, insbesondere auch mit einem moderaten Wachstum. Trotzdem glaube ich, dass ein Preis zwischen 12 und 15 einfach preiswerter ist und ein langfristig orientiert solideres Renditepotenzial besitzt.

Die Vergangenheit hat mir zudem gezeigt, dass W. P. Carey immer mal wieder zu 5 % Dividendenrendite zurückkehrt. Ich glaube, dass es daher durchaus lohnen kann, notfalls auch mal ein, zwei Jahre zu warten, ehe man investiert. Dann und mit diesem Wert (oder einem höheren) hat man eher eine Chance, mit moderaten Zuwächsen, einer qualitativen Dividende und einem vor Inflation geschützten Ansatz den Markt zu schlagen.

Zudem kann ich inzwischen sagen, dass der Anteil von W. P. Carey in meinem Depot groß ist. Ich muss daher keinen Fuß zu teureren Konditionen in diese Tür stellen. Nein, sondern ich würde sogar das bestehende, günstiger gekaufte Aktienpaket zu unter 5 % Dividendenrendite verteuern.

Kein Grund, so zu agieren

W. P. Carey mit unter 5 % Dividendenrendite zu kaufen, das käme mir nicht in den Sinn. Übrigens: Bei 85 US-Dollar ist das in etwa der Fall. Bei einem Aktienkurs von ca. 78,90 US-Dollar erkennen wir, dass noch Raum vorhanden ist. Im Moment erhalten wir ca. 5,4 % Ausschüttungsrendite, die noch deutlich darüber liegen.

Das zeigt, dass wir im Moment wirklich keinen Grund haben, so zu agieren. Die aktuelle Bewertung ist günstiger. Foolishe Investoren, die bei der Top-Dividendenaktie noch zugreifen wollen, können daher jetzt einen näheren Blick riskieren.

