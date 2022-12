Die Neiman Marcus Group präsentiert die NMG Awards, um Persönlichkeiten zu ehren, die das Luxuserlebnis revolutionieren

Dallas (ots/PRNewswire) -Brunello Cucinelli wird mit der Rückkehr des prestigeträchtigen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion geehrtDie Preisträger erhalten einen erweiterten Zugang zur Neiman-Marcus-Plattform, um ihren eigenen Markenauftritt für den US-Luxuskunden zu kuratierenDie Neiman Marcus Group (NMG) gibt die Einführung der NMG Awards bekannt, einer neuen Plattform zur Anerkennung und Förderung bahnbrechender Koryphäen der Modebranche weltweit. Die heutige Ankündigung markiert die Rückkehr des prestigeträchtigen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion. Die Plattform umfasst auch den neuen Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion, der an Empfänger verliehen wird, die außergewöhnliche Innovationen in ihrem kreativen Ansatz zeigen.„Die NMG Awards sind eine Verkörperung unseres unermüdlichen Engagements für unsere Markenpartner, die wir auf völlig neue Weise mit unseren Luxuskunden verbinden", erklärte Geoffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer von NMG. „Wir würdigen und feiern mit der Modeindustrie diejenigen, die unseren kollektiven Geist inspirieren und die Zukunft unserer Branche gestalten."Brunello Cucinelli erhält den 2023 Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion. In 85 Jahren wurden mehr als 100 Koryphäen der Mode geehrt, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder und Baccarat, um nur einige zu nennen.Cucinelli repräsentiert die Spitze des Luxus in der Mode und erfüllt die wachsende Nachfrage der Kunden nach gehobenem Lifestyle-Design. Sein Einfluss auf die Gemeinschaft und sein Engagement für den humanistischen Kapitalismus (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3722743-1&h=4290303534&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3722743-1%26h%3D640093370%26u%3Dhttp%253A%252F%252Finvestor.brunellocucinelli.com%252Fen%26a%3Dhumanistic%2Bcapitalism&a=humanistischen+Kapitalismus) machen ihn zu einer Ikone in der Branche.„Unsere langjährige Beziehung zu Brunello Cucinelli in den letzten 20 Jahren und sein enormer Einfluss auf die Welt der Luxusmode machten ihn zu einer klaren Wahl als ersten Preisträger für unsere neue Preisplattform", so van Raemdonck weiter. „Wie wir führt Brunello mit Liebe. Nicht nur aufgrund seiner Beiträge zum Luxus, sondern auch wegen der Prinzipien, die mit der Marke verbunden sind. Sein beständiges Engagement für humanistische Werte zeichnet Brunello als Designer, Unternehmer und Visionär für die Zukunft des Luxus aus."Als Teil des Programms entwarf Brunello Cucinelli die „Icon Collection" für Neiman Marcus. Zum ersten Mal in der Geschichte ihrer Partnerschaft wird jedes Stück der limitierten Kollektion mit dem Label „Exclusively Designed for Neiman Marcus" versehen, und ausgewählte Modelle werden einmalig nummeriert sein. Die Kollektion umfasst Damen- und Herrenmode, Schuhe und Taschen und wird ab April 2023 exklusiv in zehn Geschäften von Neiman Marcus und online erhältlich sein.„Unter Brunellos vielen Beiträgen zu unserer Branche hat er besonders durch sein gehobenes Luxus-Lifestyle-Design Eindruck gemacht, das den Wunsch des Luxuskunden nach tadellos gefertigten, kunstvoll hergestellten Stücken anerkennt. Unsere Kunden sammeln seine Entwürfe, als wären sie Kunstwerke. Das ist ein Beweis für das überragende Design, die Qualität, die Handwerkskunst und die Anziehungskraft seiner Marke", erklärte Lana Todorovich, President und Chief Merchandising Officer bei Neiman Marcus. „Ich fühle mich geehrt, dass Brunello sich entschieden hat, seine Kreativität für unsere Luxuskunden durch die World of Cucinelli in der allerersten Co-Branding-Kollektion von Neiman Marcus zum Ausdruck zu bringen. Es ist eine schöne Hommage an unsere besondere Beziehung."„Ich fühle mich geschmeichelt und bin Neiman Marcus, einem der weltweit führenden Aushängeschilder für Mode und Luxus, überaus dankbar. Ich danke Geoffroy van Raemdonck und allen Mitarbeitern, mit denen wir das Vergnügen hatten, in diesen fruchtbaren zwanzig Jahren zusammenzuarbeiten", erklärte Brunello Cucinelli, Executive Chairman und Creative Director der Marke. „Die prestigeträchtige Anerkennung, die mir zuteil wird, erfüllt mich mit Freude und ich fühle mich außerordentlich geehrt. Vor allem, weil ich glaube, dass es nicht nur eine großartige Anerkennung für die Arbeit unseres Modehauses ist, sondern auch eine außergewöhnliche Bestätigung der großen Wertschätzung, die die ganze Welt für den Wert der Handwerkskunst von höchster Qualität, des Made in Italy, und, da bin ich mir sicher, auch für unsere Art zu leben und zu arbeiten hegt, die wir hier in Solomeo gerne als 'in Harmonie mit der Schöpfung' definieren, eine lebendige Form von universeller Anziehungskraft."Die NMG Awards werden bei einer exklusiven Veranstaltung während der Pariser Modewoche im März 2023 verliehen. Im Rahmen des Programms werden Brunello Cucinelli und sein Beitrag zur Modebranche gewürdigt sowie die Preisträger des Creative Impact Award bekannt gegeben. NMG wird auch frühere Empfänger des Distinguished Service Award und ihren anhaltenden Einfluss auf den heutigen Luxus würdigen. Die Veranstaltung steht für den Zweck der Mode, Schönheit und Wirkung zu schaffen. Sie wird die globalen Koryphäen der Branche zusammenbringen, die die gleiche Hingabe zur Mode und zur Begeisterung der Luxuskunden teilen.Weitere Informationen und einen detaillierten Rückblick finden Sie in der Pressemappe zu den NMG Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3722743-1&h=3918387872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3722743-1%26h%3D665351649%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fneimanmarcus.app.box.com%252Fs%252F0e388q6s9nf4gyosopjrfqkeiiyi6sx4%26a%3DNMG%2BAwards%2BPress%2BKit&a=Pressemappe+zu+den+NMG%C2%A0Awards) und im Video zu den NMG Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3722743-1&h=4109401785&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3722743-1%26h%3D847207393%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fres.cloudinary.com%252Fnmg-prod%252Fvideo%252Fupload%252Fv1669761084%252Fcontent%252Fmarketing%252FNMG_AWARDS_ANNOUNCEMENT_CUCINELLI_111322.mp4%26a%3Dwatch%2Bthe%2BNMG%2BAwards%2BVideo&a=Video+zu+den+NMG+Awards).INFORMATIONEN ZU DEN NMG AWARDS Die NMG Awards sind eine neue Plattform, um bahnbrechende Koryphäen der Modebranche weltweit zu würdigen und zu fördern. Die Plattform umfasst die Rückkehr des prestigeträchtigen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion, ein Vermächtnis, das von Carrie Marcus Neiman und Stanley Marcus vor 85 Jahren ins Leben gerufen wurde, sowie den neuen Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion, der an Empfänger verliehen wird, die innovativen kreativen Einfluss und außergewöhnliches Wachstumspotenzial zeigen.Der Distinguished Service Award wurde bereits an über 100 Koryphäen der Luxusmodebranche verliehen, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder und Baccarat, um nur einige zu nennen.INFORMATIONEN ZUR NEIMAN MARCUS GROUP (NMG) Die Neiman Marcus Group ist ein Beziehungsunternehmen, das bei allem, was wir für unsere Kunden, Mitarbeiter, Markenpartner und Gemeinden tun, mit Liebe vorgeht. Unser Vermächtnis der Innovation und unsere Kultur der Zugehörigkeit leiten unsere Roadmap für die Revolutionierung von Luxuserlebnissen an. Als einer der größten Mehrmarken-Luxuseinzelhändler in den USA mit den begehrtesten Markenpartnern der Welt bieten wir außergewöhnliche Produkte und intelligente Dienstleistungen, die durch unsere Investitionen in Daten und Technologie ermöglicht werden. Mit dem Fachwissen unserer mehr als 10.000 Mitarbeiter bieten wir ein personalisiertes Luxuserlebnis über unsere drei Kanäle: Ladengeschäft, eCommerce und Fernverkauf. Unsere NMG|Way-Kultur, die von unseren Mitarbeitern getragen wird, vereint individuelle Talente zu einer kollektiven Stärke, die das Leben außergewöhnlich macht. Zu unseren Vorzeigemarken gehören Neiman Marcus und Bergdorf Goodman. Weitere Informationen finden Sie unter neimanmarcusgroup.com.INFORMATIONEN ZU BRUNELLO CUCINELLI Die Geschichte von Brunello Cucinelli begann 1978 und wurde immer von dem Wunsch geleitet, die moralische und wirtschaftliche Würde der Menschheit zu respektieren: ein gesundes und ausgewogenes Wachstum zu verfolgen und gleichzeitig die Schönheiten der Natur zu schützen, als „liebenswerte Wächter" zu handeln, sind die wichtigsten ethischen Grundsätze, die das Leben des Unternehmens geprägt haben. Das Abenteuer begann mit der Intuition, Kaschmirstrickwaren zu färben, und von Anfang an war das Hauptziel, qualitativ hochwertige Kreationen herzustellen, die lange halten und an die nächsten Generationen weitergegeben werden können. Das kleine italienische Dorf Solomeo beherbergt den Hauptsitz des Unternehmens und ist seit jeher sein pulsierendes Herz: Seine natürlichen und künstlerischen Schönheiten, zusammen mit der Kultur und den reichen Traditionen des Landes, inspirieren die kontinuierliche ästhetische Forschung der Marke nach Eleganz. Das Unternehmen ist in der Geschichte und dem Erbe großer italienischer Handwerkskunst sowie modernem Design verwurzelt und kombiniert die besten Rohstoffe, Kreativität und Savoir-faire.Die Marke hat im Laufe der Zeit eine persönliche Vision von Total Looks entwickelt, die sich in den exklusiven Konfektionskollektionen für Frauen, Männer und Kinder sowie in der Lifestyle-Accessoires-Linie widerspiegelt und ein anspruchsvolles Konzept zeitgenössischer Eleganz verkörpert. 