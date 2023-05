Negative Aussichten für TUI-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI-Aktie bleibt trotz leichtem Wochengewinn unattraktiv für Investoren

Die allgemeine Bullenstimmung an der Börse zieht auch schwächere Aktien mit nach oben. Doch die TUI-Aktie wird zunehmend gemieden, obwohl sie einen minimalen Wochengewinn aufweist. Die Kaufneigung hält sich in Grenzen und das Wochenhoch von 6,284 Euro blieb unter dem vorherigen Wert. Der Abwärtstrend bei diesem Wert ist weiterhin intakt und es ist keine nachhaltige Bodenbildung erkennbar. Das Unternehmen verlor zum Wochenschluss am Freitag um 1,82 Prozent bei etwas ansteigenden Umsätzen und eine Ablösung von den jüngsten Tiefs hat noch nicht stattgefunden.

Zusammenfassung:

– Trotz bullishem Umfeld meiden Anleger die TUI-Aktie

– Minimaler Wochenanstieg führt nicht zu angeregter Kaufneigung

– Abwärtstrend des Unternehmens bleibt intakt