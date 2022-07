Negan kommt für Mobilgeräte!

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -AMC und 37 GAMES kündigen neue Zusammenarbeit zwischen Puzzles & Survival und The Walking Dead an!37 GAMES, der Herausgeber des beliebten Match-3-Zombie-Mobilspiels Puzzles & Survival, gab heute eine offizielle Zusammenarbeit mit der AMC-Fernsehserie The Walking Dead bekannt, um das zweijährige Jubiläum des Spiels zu feiern.Ab dem 2. August werden Spieler auf der ganzen Welt ihren Lieblingscharakteren und Storyelementen aus der kultigen AMC-Fernsehserie begegnen, darunter die Fan-Lieblinge Rick Grimes und Michonne und sogar der Bösewicht, den ihr so gerne hasst: Negan und sein berüchtigter Baseballschläger, Lucille.In der Welt von Puzzles & Survival hat ein unbekannter Virus den Großteil der Menschheit in fleischfressende Zombies verwandelt. Zu allem Übel sind auch noch Negan und seine Bande von Saviors aufgetaucht, die alle Überlebenden, die das Pech haben, ihren Weg zu kreuzen, einschüchtern und unterjochen. Puzzles & Survival-Spieler haben es nun mit einem völlig neuen Gegner zu tun.In diesem Crossover-Event erleben die Spieler eine originelle Storyline rund um Negan, mit neuem Artwork und einem Gameplay, das den Ereignissen der Serie treu bleibt. Die Gegner sind andere Menschen, was eine weitaus komplexere und moralisch zweideutigere Situation schafft als der Kampf gegen die Untoten.Aber die Spieler werden von Lieblingscharakteren aus der Sicheren Zone von Alexandria wie Rick Grimes, Darryl Dixon und Michonne unterstützt – mit der Wahl, sich im bevorstehenden Kampf um die Freiheit auf die Seite der Überlebenden von Alexandria zu stellen oder sich vor Negan und den Saviors zu beugen.AMCs The Walking Dead ist ein globales Phänomen, das zur größten Serie in der Geschichte des Kabelfernsehens mit Massen von Fans auf der ganzen Welt wurde. Die Entwickler von Puzzles & Survival sind stolz darauf, mit AMC zusammenzuarbeiten, um den Fans beider Serien dieses neue und aufregende Erlebnis zu bieten.Puzzles & Survival ist ein Match-3-Strategiespiel mit Zombie-Thematik, das von Spielern aus der ganzen Welt über 45 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Sowohl die Android- als auch die iOS-Version des Spiels wurden von den Spielern im Westen und in Japan gelobt. Außerdem wurde Puzzles & Survival bei den Sensor Tower APAC Awards 2021 für das beste innovative Gameplay ausgezeichnet. Die Entwickler von Puzzles & Survival sind stolz darauf, diese Auszeichnung erhalten zu haben, und werden sich bemühen, in Zukunft noch bessere Spiele zu liefern.Diesen August werden die Saviors gegen die Überlebenden der Sicheren Zone von Alexandria in den Krieg ziehen. Da der Krieg auch auf Puzzles & Survival übergreift, können Spieler den Code [PNSNEGAN] verwenden, um Belohnungen zu erhalten, die sie besser auf den bevorstehenden Konflikt vorbereiten.- Download: https://pse.is/twdpns005- Offizielle Fan-Seite: https://www.facebook.com/PnS.37GamesAbout AMCAMC is home to some of the most popular and acclaimed programs on television. AMC was the first basic cable network to ever win the Emmy® Award for Outstanding Drama Series with Mad Men in 2008, which then went on to win the coveted award four years in a row, before Breaking Bad won it in 2013 and 2014. The network's series The Walking Dead is the highest-rated series in cable history. AMC's current original drama series are Better Call Saul, Kevin Can F*** Himself, 61st Street, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, and the forthcoming series Dark Winds, Anne Rice's Interview with the Vampire, Anne Rice's Mayfair Witches, and Tales of the Walking Dead, among others. AMC also explores authentic worlds and discussion with original shows like Talking Dead, AMC Visionaries and Ride with Norman Reedus. AMC is owned and operated by AMC Networks Inc. and its sister networks include IFC, SundanceTV, BBC America and WE tv. AMC is available across all platforms, including on-air, online, on demand and mobile.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1860762/image_808639_13762621.jpgPressekontakt:zhousiqi@37.comOriginal-Content von: 37Games, übermittelt durch news aktuell