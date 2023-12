Nederman Holding AB-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse des Unternehmens Nederman zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie der Aktie verläuft bei 189,15 SEK, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 175,5 SEK liegt und somit einen Abstand von -7,22 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 169,93 SEK, was einer Differenz von +3,28 Prozent entspricht und damit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Nederman keine wesentliche Veränderung. Weder in den sozialen Medien noch in der Diskussionsstärke konnten signifikante Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 57,14 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 46,24 und somit ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Nederman wird hingegen positiv eingeschätzt. Die Analyse von Kommentaren in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Befunde, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.