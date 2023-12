Nedbank Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Nedbank Group":

Nedbank gilt im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsbanken) als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 6,91, was einem Abstand von 43 Prozent zum Branchen-KGV von 12,09 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen empfehlen Experten die Aktie als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,39 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 10,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,06 Prozent entspricht. Auf kurzfristiger Basis liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 10,11 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht um +3,86 Prozent ab. Insgesamt erhält Nedbank aufgrund dieser technischen Indikatoren eine neutrale Bewertung.

Investoren, die in Nedbank investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 8,34 % profitieren, was einem Mehrertrag von 3,66 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch die Themen rund um den Wert sind vorwiegend negativ. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie von Nedbank bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.