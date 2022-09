Nebenwerte aktuell: Uniper – eine Einordnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Finanztrends Video zu Uniper



mehr >

Mein erster Gedanke: Wieso eigentlich 99%? Was ist denn mit den Kleinaktionären, die halten aktuell doch mehr als 1%, wie ist da die Vorgehensweise? Auf der Internetseite von Uniper wird (allerdings per 31.12.21) folgende Aktionärsstruktur angegeben: Fortum 77,96%, Institutionelle Investoren 15,67% und Privatanleger 6,37%. Laut Uniper waren per Ende des 2021 Geschäftsjahres ca. 280.000 (!) Aktionärinnen und Aktionäre bei Uniper… Hier weiterlesen