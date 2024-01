Nebelhornbahn - Registeredes Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Nebelhornbahn ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 24,85 EUR, während der Aktienkurs bei 23 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 23,26 EUR weist eine Abweichung von -1,12 Prozent auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde die Nebelhornbahn in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nebelhornbahn überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Auf 25-Tage-Basis wird hingegen ein neutraler RSI festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sowohl das Stimmungsbild als auch der RSI auf eine neutrale Bewertung der Nebelhornbahn hindeuten. Keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Diskussionen in den sozialen Medien wurden festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Gesamteinschätzung für die Nebelhornbahn lautet somit "Neutral".