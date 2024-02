Nebelhornbahn - Registeredes Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien hat die Aktie von Nebelhornbahn in letzter Zeit viel Diskussion hervorgerufen, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den vergangenen Tagen wurde das Interesse der Anleger weder von positiven noch von negativen Themen rund um Nebelhornbahn stark beeinflusst, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Nebelhornbahn-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 24,08 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 20,8 EUR, was einem Unterschied von -13,62 Prozent entspricht und daher zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 22,48 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von 20,8 EUR (-7,47 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Nebelhornbahn überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 67,86, was bedeutet, dass Nebelhornbahn weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Nebelhornbahn-Wertpapier damit eine schlechte Bewertung in diesem Abschnitt.