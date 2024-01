Nebelhornbahn - Registeredes Aktie: Geht es jetzt los?

In den letzten zwei Wochen wurde die Nebelhornbahn- von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nebelhornbahn- bei 23 EUR liegt und sich damit um -7,52 Prozent vom GD200 (24,87 EUR) entfernt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 beträgt 23,26 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unterm Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nebelhornbahn- zeigt einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ergibt sich auf 25-Tage-Basis jedoch ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Nebelhornbahn-.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Nebelhornbahn-Aktie.

Die Informationen aus den sozialen Medien und die technische Analyse deuten also auf eine neutrale Einschätzung der Nebelhornbahn- hin. Die Aktie wird weder als überkauft noch als -verkauft bewertet, was zu einer neutralen Stimmung und Bewertung führt.