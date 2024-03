Nbtm New Materials-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Bei Nbtm New Materials liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 77,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Nbtm New Materials in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Des Weiteren haben unsere Analysten die Stimmung rund um Nbtm New Materials auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche hat Nbtm New Materials in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +46,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,72 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Nbtm New Materials mit einer Überperformance von 52,05 Prozent punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Nbtm New Materials sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen nach oben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.