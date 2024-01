Nbtm New Materials Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse der Nbtm New Materials-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der aktuelle Kurs von 13,33 CNH liegt um 29,92 Prozent über dem GD200 (10,26 CNH), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 13,96 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,51 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nbtm New Materials-Aktie liegt bei 57,25, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,97, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt die Nbtm New Materials-Aktie eine Rendite von 84,64 Prozent, was mehr als 78 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 71,41 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Nbtm New Materials-Aktie.