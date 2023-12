Nbtm New Materials Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nbtm New Materials wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 37,24 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 50,52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ergibt sich eine Abweichung von +38,17 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (+2,43 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Aktie von Nbtm New Materials erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 61,79 Prozent, was 54,58 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" (13,42 Prozent) liegt Nbtm New Materials aktuell 48,37 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nbtm New Materials diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.