Nbtm New Materials Aktie: Hilfe!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Faktoren, um das Bild einer Aktie zu verstehen. Bei Nbtm New Materials hat sich in den letzten vier Wochen die Stimmung verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Hingegen gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Nbtm New Materials. In den letzten beiden Wochen häufen sich negative Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung des Unternehmens.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Nbtm New Materials derzeit 5,15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +28,39 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nbtm New Materials-Aktie deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu ist die Bewertung auf Basis der letzten 25 Tage jedoch neutral. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Nbtm New Materials.