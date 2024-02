Nbtm New Materials Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Nbtm New Materials verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 12,69 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -6,09 Prozent, was einer Outperformance von +18,78 Prozent für Nbtm New Materials entspricht. Auch der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -7,8 Prozent, wobei Nbtm New Materials um ganze 20,49 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird dem Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating verliehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nbtm New Materials besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf negative Themen verlagert, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Nbtm New Materials auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nbtm New Materials derzeit bei 10,6 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,27 CNH erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +25,19 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 13,13 CNH, wodurch die Aktie aus dieser Perspektive mit einem Abstand von +1,07 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nbtm New Materials beträgt derzeit 10,1 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Nbtm New Materials daher eine Bewertung von "Gut" für diesen Punkt der Analyse.