Nbtm New Materials Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Nbtm New Materials-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 52,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Nbtm New Materials nach RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Nbtm New Materials ist insgesamt besonders positiv, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Diskussionsforen. Trotz einiger negativer Themen in den vergangenen Tagen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Nbtm New Materials um 56,43 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von 12,63 Prozent aufweist, schneidet Nbtm New Materials mit einer Rendite von 43,79 Prozent deutlich besser ab. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nbtm New Materials-Aktie derzeit 3,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da sie sich um 39,74 Prozent über dem GD200 befindet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.