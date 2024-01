Nayuki Holdings Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Aktie von Nayuki zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 5,13 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,22 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -37,23 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,46 HKD, was zu einem Abstand von -6,94 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Auch das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass für Nayuki weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung für Nayuki in den letzten Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Nayuki aufgrund dieser Analysen mit einem "Neutral" bewertet.