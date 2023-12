Nayuki Holdings Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "SHL Telemedicine":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Nayuki ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Nayuki beträgt 85,71, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 78,45 ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurde die Aktie von Nayuki in den sozialen Medien positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 5,48 HKD für Nayuki, während die Aktie selbst aktuell bei 2,95 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -46,17 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,66 HKD, was einer Distanz von -19,4 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Nayuki wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, weshalb auch hier das Gesamtergebnis "Neutral" lautet.