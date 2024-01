Nayuki Holdings Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Nayuki-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,15 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,33 HKD, was einem Unterschied von -35,34 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3,48 HKD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nah am gleitenden Durchschnitt (-4,31 Prozent). Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Nayuki-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nayuki-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Nayuki eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, mit einer Fokussierung auf negative Themen in den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".