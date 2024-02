Naxsordic Access Buyout Fund Ab-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den vergangenen Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in sozialen Netzwerken eine überwiegend positive Stimmungslage. An drei Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg wurde die Stimmung als positiv bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen diskutierten die Anleger vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Naxs. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" und ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Naxs-Aktie beträgt aktuell 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,42 ebenfalls neutral. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Naxs.

Der gleitende Durchschnittskurs der Naxs beläuft sich auf 68,54 SEK, während die Aktie derzeit bei 67,2 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,96 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 68,93 SEK, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Naxs festgestellt werden. Daher wird das Kriterium "Sentiment" und "Buzz" mit "Neutral" bewertet. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Naxs-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI und die technische Analyse.