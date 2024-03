Naxsordic Access Buyout Fund Ab Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Naxs liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 81,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Naxs-Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der RSI25 liegt hingegen bei 57,89, was bedeutet, dass Naxs weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Naxs wird als neutral bewertet, da die Diskussionen in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ waren und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Naxs beschäftigt hat.

In Bezug auf die langfristige Kommunikation im Netz erhält Naxs eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

In der technischen Analyse wird Naxs auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -2,44 Prozent über dem GD200 und um -2,68 Prozent über dem GD50 verläuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".