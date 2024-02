Nawalny-Witwe spricht kommende Woche im EU-Parlament

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die Witwe des in russischer Haft ums Leben gekommenen Kremlkritikers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, wird in der kommenden Woche im Europäischen Parlament erwartet. Die 47-Jährige werde bei einer Plenarsitzung in Straßburg "zur Welt sprechen", teilte die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Mittwoch beim sozialen Netzwerk X (früher Twitter) mit. Nach Parlamentsangaben soll sie am kommenden Mittwoch voraussichtlich gegen 11.30 Uhr sprechen.

Nawalnaja hatte am Montag bereits an einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel teilgenommen, bei dem neue Sanktionen gegen Russland angekündigt wurden. In einer ebenfalls am Montag veröffentlichten Videobotschaft machte die Witwe den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Tod Nawalnys im Straflager verantwortlich und kündigte an, den Kampf ihres Manns gegen das System des Kremlchefs fortzusetzen.

Der 47-jährige Nawalny war nach Behördenangaben am Freitag bei einem Hofgang im Straflager mit dem inoffiziellen Namen "Polarwolf" in der sibirischen Arktisregion Jamal zusammengebrochen. Wiederbelebungsversuche der Strafvollzugsbeamten seien vergebens gewesen, hieß es. Nawalny war durch einen Giftanschlag im Jahr 2020 und wiederholte Einzelhaft im Lager geschwächt. Die Behörden verweigern den Angehörigen trotz auch internationaler Proteste bis heute Zugang zu seiner Leiche. Nawalnys Team, das dem russischen Machtapparat Mord vorwirft, sieht darin einen Vertuschungsversuch./jgl/DP/mis