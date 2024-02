Nawalny-Sprecherin: Haben noch keine eigene Todesbestätigung

MOSKAU (dpa-AFX) - Das Team des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny hat nach eigenen Angaben noch keine direkte Bestätigung seines Todes erhalten. Das schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch am Freitag im Portal X (früher Twitter). Bislang gebe es nur die allgemeine Mitteilung des Justizvollzugssystems im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen über den Tod Nawalnys im Straflager, sagte sie. Nawalnys Anwalt sei unterwegs in das Lager IK-3 in dem Ort Charp nördlich des Polarkreises. "Sowie wir Informationen haben, werden wir berichten", schrieb Jarmysch.

Den offiziellen Angaben nach war Nawalny (47) am Freitag nach einem Hofgang zusammengebrochen./fko/DP/nas