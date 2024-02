Navtech Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Aktienkurs von Sai Micro Electronics verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,99 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" liegt die Aktie damit um 21,55 Prozent über dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,16 Prozent, und Sai Micro Electronics liegt gegenwärtig um 17,15 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Sai Micro Electronics aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf. Das bedeutet eine negative Differenz von -1,32 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der gleichen Branche. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sai Micro Electronics liegt bei 32,68, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Sai Micro Electronics eher neutrale Diskussionen geführt. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen, während es in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen gab, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält Sai Micro Electronics insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.